METEO ROMA – Correnti umide porteranno PIOGGE e TEMPORALI. Tempo INSTABILE anche nel resto della SETTIMANA

Condizioni meteo sull’Italia e su Roma

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il promontorio anticiclonico presente nel Mar mediterraneo si espande verso est mentre il suo bordo occidentale viene eroso da una depressione atlantica in moto verso levante. Le depressione, che ieri si trovava sulla Penisola Iberica, si sta avvicinando all’Italia, intensificando i flussi umidi dai quadranti sud-occidentali e provocando un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali. Nella giornata odierna al centro-nord avremo cieli nuvolosi, con piogge che colpiranno inizialmente soprattutto le regioni di nord ovest, per poi spostarsi nel corso delle ore verso le regioni centrali. Al sud cielo irregolarmente nuvoloso e temperature in aumento. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per la città di Roma.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo Roma – La giornata odierna vedrà su Roma e sul Lazio cieli nuvolosi o molto nuvolosi per l’intero arco della giornata. Al mattino sulla città di Roma potremo avere delle piogge isolate, mentre piogge sparse cadranno sul Lazio settentrionale ed orientale. Più asciutto invece sulla Ciociaria e sull’area Pontina. Nel pomeriggio e in serata le piogge si estenderanno a tutta la regione e sull’Alto Lazio saranno possibili dei temporali. Le temperature sulla Capitale saranno comprese tra gli 11°C e i 19°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Previsioni meteo – Nella mattinata di domani avremo cieli nuvolosi e piogge intense su tutta la regione, con acquazzoni e temporali. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà variabile ma saranno ancora possibili rovesci e temporali soprattutto nelle zone interne. Migliora in serata. Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo per i giorni a seguire.