Meteo Roma – Domenica di bel tempo, ma domani è atteso un nuovo peggioramento

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Perturbazione oceanica in allontanamento verso levante favorisce un deciso miglioramento del tempo sull’Italia. Avvio della prossima settimana con nuova perturbazione, maltempo al centro-nord ed ulteriore calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica 27 luglio che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata soleggiata su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio attesi ancora cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti sui settori interni del Lazio. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori minimi su tutto il Lazio, in lieve aumento le massime con valori su Roma comprese tra i +19/+21°C della notte ed i +29/+31°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di lunedì al via con nubi di passaggio sul Lazio ed occasionali brevi acquazzoni anche su Roma. Nel corso del pomeriggio tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali che tenderanno ad interessare gran parte della regione, coinvolgendo anche la capitale. Miglioramento serale con cieli stellati nottetempo. Temperature in calo nei valori massimi su tutto il Lazio, in lieve aumento le minime con valori su Roma comprese tra i +20/+22°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Prossima settimana fresca sul Lazio

Prossima settimana che vedrà un avvio dinamico sull’Italia per l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica. La settimana proseguirà con meteo in miglioramento, salvo qualche residuo disturbo pomeridiano nella giornata di martedì, ma con temperature in ulteriore calo sino a portarsi di qualche grado al di sotto delle medie del periodo per l’insistenza di correnti nord-occidentali.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile nella giornata odierna, poi lunedì è atteso un peggioramento con rischio temporali e nuovo calo termico. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!