METEO ROMA – Breve pausa, ma nelle prossime ore torna subito il MALTEMPO, ecco quanto durerà

Il maltempo si è spostato al centro-sud

Nella giornata odierna il maltempo si è spostato al centro-sud, grazie ad un nuovo ulteriore affondo dei flussi perturbati atlantici presenti ad alte quote sul nostro Paese. In particolare in nottata piogge e temporali anche intensi hanno coinvolto il Lazio e la Campania e i relativi settori costieri, per poi estendersi in mattinata anche sui settori adriatici centro-meridionali. Fenomeni intensi hanno interessato pure le zone siciliane più occidentali come il trapanese e l’agrigentino. Condizioni di instabilità hanno coinvolto anche la città di Roma in nottata, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Migliora leggermente al nord

Sia pure in un contesto comunque molto nuvoloso, sulle regioni settentrionali si è invece verificato un leggero miglioramento delle condizioni meteo. Qui infatti, nonostante i cieli si presentino nuvolosi o molto nuvolosi da questa mattina, il tempo è rimasto prevalentemente asciutto ovunque. Dal punto di vista termico c’è invece poco da segnalare: le temperature risultano infatti pressoché stabili con fisiologiche oscillazioni rispetto ai valori misurati nei passati giorni.

Previsioni meteo Roma oggi

Dopo il maltempo che ha flagellato la Capitale nel corso della nottata odierna e delle primissime ore della giornata, le condizioni meteo sono migliorate a Roma, sempre in un contesto di cieli piuttosto nuvolosi. Pioviggini sparse infatti hanno interessato qualche quartiere della città con accumuli generalmente deboli. Nelle prossime ore il tempo dovrebbe rimanere pressoché asciutto con scarse probabilità di precipitazioni, malgrado i cieli rimangano comunque molto nuvolosi.