Meteo Roma – Estate settembrina su Roma e sul Lazio: sole e caldo almeno fino al weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata odierna vede ancora la presenza di un robusto anticiclone che domina il Mediterraneo centrale e l’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. Qualche nube innocua potrà interessare il Nord e i settori interni appenninici durante le ore più calde, ma senza fenomeni rilevanti. Le temperature continuano a mantenersi su valori sopra media, con un clima pienamente estivo soprattutto al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

A Roma la giornata di oggi, venerdì 19 settembre, trascorrerà all’insegna della stabilità. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con locali foschie o nubi basse nelle vallate interne che tenderanno a dissolversi rapidamente. Nel pomeriggio sole prevalente e clima caldo, con solo qualche velatura di passaggio. La serata e la notte si manterranno stabili e asciutte con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature stabili e tipicamente estive: valori compresi tra i +20/+21°C nelle ore notturne e i +30/+31°C nelle ore centrali della giornata sulla Capitale.. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani, sabato 20 settembre, vedrà condizioni meteo simili: tempo stabile e soleggiato su tutto il Lazio, con qualche nube innocua solo nelle aree appenniniche nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate per il periodo, con punte di +32°C nelle zone interne e valori prossimi ai +30°C anche su Roma.

Domenica scenario ancora stabile, ma con un leggero aumento delle nubi dal pomeriggio sui settori settentrionali della regione. L’anticiclone rimarrà protagonista almeno fino a inizio settimana, mentre verso metà settimana non si esclude un possibile peggioramento legato al ritorno di correnti più instabili. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile almeno fino al weekend con giornate tipicamente estive. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!