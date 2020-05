METEO ROMA – Fase STABILE e SOLEGGIATA sulla Capitale, con TEMPERATURE in aumento, ecco le previsioni

Stabile al centro-nord, piogge residue al sud

Nella prima parte della giornata di oggi si è osservato un clima di generale bel tempo sulle regioni centro-settentrionali dove a prevalere sono stati i primi effetti portati in atto da una rimonta anticiclonica questa volta di matrice azzorriana, con un primo aumento delle temperature massime. Contestualmente insisteva ancora il maltempo sulle regioni meridionali, dove i cieli apparivano ancora molto nuvolosi in alcuni punti. Nel corso di questo pomeriggio il tempo è tuttavia generalmente migliorato anche in questi settori, con cieli che ora si presentano sereni o al più poco nuvolosi, con qualche ammasso più consistente resistente sulla Calabria. A Roma abbiamo trovato oggi condizioni meteo di evidente stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

Dopo l’ondata di maltempo della giornata di ieri dovuta al transito rapido di una goccia fredda all’interno del Mediterraneo centrale, le condizioni meteo quest’oggi sono visibilmente migliorate sulla Capitale, dove fin da questa mattina abbiamo trovato cieli completamente sereni, a seguito delle schiarite nelle prime ore di questa notte, quando su Roma insisteva ancora qualche disturbo nuvoloso. Tale situazione si protrarrà sulla Città Eterna almeno fino a questa sera, in un contesto climatico decisamente mite, ma gradevole e tipicamente primaverile: le minime si aggirano infatti intorno ai +17°C a cui è seguita una massima prossima ai +28°C.

Temperature in aumento per domani

Si notano quindi fin da oggi e a maggior ragione a partire da domani venerdì 22 maggio gli effetti portati in Italia e a Roma da una rimonta anticiclonica questa volta di matrice azzorriana, che rivestirà interamente il nostro Paese proprio da domani. Le condizioni meteo sulla Capitale risulteranno dunque ancora visibilmente stabili, accompagnate da cieli in prevalenza soleggiati e temperature che subiranno un aumento soprattutto per quanto concerne i valori massimi: i valori minimi in controtendenza invece accenneranno ad una diminuzione anche sensibile.