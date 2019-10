METEO ROMA – FLUSSO PERTURBATO sull’ITALIA, il MALTEMPO interesserà anche la Capitale nelle prossime ore, i dettagli

Torna l’Autunno al centro-nord

Il maltempo ha interessato e continua tutt’ora a farlo le regioni centro-settentrionali del Paese, soprattutto di sponda tirrenica. Nonostante l’instabilità risulti poco organizzata e anche conseguentemente poco omogenea negli accumuli provocati, forti rovesci accompagnati anche da attività elettrica si sono avuti oggi sulla Sardegna orientale, con accumuli di pioggia al suolo che sfiorano i 40 millimetri. Altrove fin ora qualche rovescio interessa la Toscana e il Lazio. Fin ora la Capitale ne è rimasta all’asciutto, ma nelle prossime ore, come vedremo, potrebbe essere coinvolta dall’instabilità.

Meglio al sud, fin ora rimasto in gran parte all’asciutto

Le regioni meridionali eccezion fatta per alcune località tirreniche, sono rimaste invece maggiormente al riparo dai flussi instabili che negli ultimi giorni stanno interessando il nostro Paese con piogge localmente intense e accompagnate da attività elettrica. La gran parte del sud infatti, nonostante sia stata e sia anche oggi interessata da un fitto passaggio nuvoloso anche particolarmente minaccioso in taluni momenti, rimane tuttavia asciutta, con le temperature che oggi si registrano in leggera diminuzione per quanto riguarda le massime.

Previsioni meteo Roma oggi

Per quanto riguarda la città di Roma quella di oggi è passata in cavalleria come una giornata prettamente nuvolosa, con cieli talvolta anche minacciosi, ma condizioni di tempo che almeno fino ad ora sono risultate prevalentemente asciutte sul territorio capitolino. Questa situazione potrebbe già cambiare nel corso della serata odierna con l’ingresso delle prime precipitazioni dai quadranti occidentali, con rovesci comunque al più di moderata intensità.