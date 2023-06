Meteo Roma – Forte maltempo in arrivo con acquazzoni e temporali anche di forte intensità e temperature in calo

Situazione meteo in atto sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede saccatura depressionaria di natura nord-atlantica in transito sul Mediterraneo e a ridosso della Penisola Italiana. Condizioni meteo quindi in peggioramento sull’Italia, con acquazzoni e temporali in arrivo prima tra Liguria e alta Toscana e poi in estensione su gran parte del Centro-Nord nella seconda parte di giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma venerdì 30 giugno

Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche maggiore addensamento sui settori settentrionali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e locali temporali sui settori interni del Lazio, ma con locali fenomeni anche sull’area dei Castelli Romani e a carattere isolato possibili anche sulla Capitale specie sui nord-orientali, più asciutto lungo la fascia costiera. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento, con nuvolosità in aumento accompagnata da acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche molto intensi. Non è infatti esclusa la formazione di temporali autorigeneranti a causa della convergenza di venti, con la classica forma a V (Sistema V-shaped). PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature estive ma senza eccessi di caldo, comprese su Roma tra i +21/+23°C di minima ed i +30°C/31°C di massima.

Previsioni meteo Roma per sabato 1 luglio

Meteo Roma – Nella giornata di domani avremo ancora della residua instabilità sul Lazio. Al mattino avremo infatti nuvolosità irregolare in transito con associate piogge a carattere di rovescio specie sul Lazio centro-settentrionale. Al pomeriggio ancora instabilità soprattutto nelle zone interne con acquazzoni e temporali, più asciutto sui settori costieri e sub-costieri con nuvolosità alternata a schiarite anche ampie, anche se non si escludono delle piogge isolate. Generale miglioramento in serata con l’arrivo anche di graduale schiarite su tutti i settori. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in decisa diminuzione specie nei valori massimi e saranno comprese su Roma tra +20/+21°C e +26/+27°C.

Tendenza meteo per i giorni a seguire

A partire dalla giornata di domenica e nel corso della prima parte della settimana la saccatura depressionaria si allontanerà verso est e sul Mediterraneo inizierà a rimontare l’alta pressione, proteggendo soprattutto il Centro-Sud. condizioni meteo quindi in miglioramento anche sul Lazio con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. le temperature risulteranno ancora piuttosto fresche nella giornata di domenica, mentre tenderanno gradualmente risalire nella prossima settimana, ma senza eccessi di caldo almeno nei primi giorni. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile con temperature estive ma senza eccessi di caldo. Maltempo in vista per fine mese.