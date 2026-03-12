Meteo Roma – Forte temporale con grandine a Fiumicino, disagi nella zona dell’aeroporto

Meteo Roma, forte temporale con grandine a Fiumicino

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata odierna sul Lazio si è aperta con condizioni meteorologiche piuttosto instabili, legate al transito di correnti umide e più fresche in quota sul Mediterraneo centrale. In questo contesto si sono sviluppati temporali localmente intensi sul settore tirrenico della regione.

Nel corso della mattinata un violento rovescio temporalesco ha interessato l’area di Fiumicino e il litorale romano, accompagnato anche da una intensa grandinata che ha temporaneamente imbiancato strade e marciapiedi. Il temporale ha provocato anche alcuni disagi nella zona dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con segnalazioni di infiltrazioni d’acqua e rallentamenti alla viabilità locale.

Qui per vedere le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Nel corso della giornata le condizioni meteo resteranno ancora variabili sul Lazio. Dopo i fenomeni della mattinata sono attesi ancora disturbi nuvolosi sulla Capitale e sulle aree interne della regione, con la possibilità di ulteriori rovesci o temporali sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane. I fenomeni tenderanno comunque ad attenuarsi verso la serata con schiarite più ampie. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Le temperature su Roma risultano in lieve calo rispetto ai giorni precedenti e comprese tra i +11/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà condizioni meteorologiche ancora piuttosto variabili sul Lazio. Al mattino tempo generalmente asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Capitale. Nel corso del pomeriggio non si esclude lo sviluppo di nuovi rovesci o brevi temporali soprattutto nelle zone interne della regione e lungo la dorsale appenninica, fenomeni comunque più sporadici sul settore costiero.

La giornata di domani vedrà condizioni meteorologiche ancora piuttosto variabili sul Lazio. Al mattino tempo generalmente asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Capitale. Nel corso del pomeriggio non si esclude lo sviluppo di nuovi rovesci o brevi temporali soprattutto nelle zone interne della regione e lungo la dorsale appenninica, fenomeni comunque più sporadici sul settore costiero.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma a tratti instabile e con peggioramento atteso per domani. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!