Meteo Roma – Giornate dal sapore estivo almeno fino al weekend con tanto sole e massime anche oltre i +30°C

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Saccatura in discesa sui Balcani porta qualche disturbo al Centro-Sud, specie sui settori adriatici con nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia, ma un robusto anticiclone sta iniziando ad espandersi da sud-ovest e che nei prossimi giorni porterà giornate tipicamente estive. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, mercoledì 17 settembre

Giornata di mercoledì 17 settembre prevalentemente stabile sul Lazio. Al mattino tempo asciutto ma con locali foschie e addensamenti bassi. Al pomeriggio possibile qualche piovasco isolato in Appennino, per lo più soleggiato sul resto della regione e con qualche velatura in transito. Tra la serata e la notte tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani, giovedì 18 settembre vedrà stabilità diffusa sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione, salvo locali addensamenti bassi. Prevalentemente soleggiato il pomeriggio su tutti i settori. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature senza particolari variazioni su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Giornate estive almeno fino al weekend

Nel corso dei prossimi giorni atteso il dominio di un robusto anticiclone sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa, con ondata di caldo africano che investirà soprattutto l’Europa occidentale, ma con temperature in graduale aumento anche sull’Italia. Su Roma e sul Lazio attese cosi giornate tipicamente estive almeno fino al weekend, con sole prevalente e caldo intenso ma senza eccessi, con massime sulla Capitale che potranno spingersi fin verso i +31/+32°C, mentre le minime si manterranno fresche anche al di sotto dei +20°C. Ancora incerta l’evoluzio0ne per la prossima settimana, ma non escluso un peggioramento entro metà settimana.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile almeno fino al weekend con giornate tipicamente estive.