Meteo Roma – Giornate estive con sole e clima rovente, caldo in ulteriore aumento la prossima settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede ancora un dominio anticiclonico tra Mediterraneo ed Europa occidentale alimentato dalla risalita di aria rovente dal continente africano, ma con un cavetto d’onda in quota che si fa strada da ovest portando una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva soprattutto al Centro-Nord. Giornate dunque estive e con caldo intenso, ma anche qualche temporale pomeridiano specie sui settori a ridosso dei rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata all’insegna del bel tempo quella odierna sul Lazio, salvo qualche eccezione. Al mattino avremo infatti stabilità diffusa con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati sulla Capitale e su gran parte del Lazio, ma anche lo sviluppo di locali rovesci o temporali sui settori interni specie a ridosso dell’Appennino. In serata torna la stabilità con ampie schiarite ovunque. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani, sabato 11 luglio

La giornata di domani vedrà poche variazioni con ancora bel tempo prevalente sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile e cieli sereni su tutta la regione. Al pomeriggio attesi ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche temporale in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +32/+34°C del primo pomeriggio.

Ulteriore aumento delle temperature la prossima settimana

Nel corso della prossima settimana è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano con un promontorio mobile prima sull’Europa occidentale e poi in movimento verso est. Questo porterà stabilità diffusa ed un graduale aumento delle temperature, con picco del caldo atteso entro il prossimo weekend, Su Roma attese dunque giornate estive tra sole e caldo in aumento, con massime che potranno superare i +35°C e localmente spingersi fin verso i +40°C specie nelle zone interne della regione.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo in ulteriore aumento la prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!