Meteo Roma – Giornate estive con sole ed intenso caldo africano, possibile peggioramento entro il weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un promontorio anticiclonico nord africano è presente sul Mediterraneo centro-meridionale, determinando condizioni meteo estive su gran parte d’Italia, mentre correnti instabili lambiscono il settentrione portando maltempo sulle Alpi e al Nord-Ovest. Caldo in ulteriore aumento con picchi elevati specie al Sud ed Isole. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 21 luglio

Giornata odierna di lunedì 21 luglio che si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Situazione meteorologica invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, stallato nottetempo salvo locali strati bassi o banchi di nebbia. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su tutto il Lazio con valori su Roma comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +34/+35°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani, martedì 22 luglio

La giornata di domani martedì 22 luglio sarà ancora all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti bassi o banchi di nebbia al primo mattino. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili e comprese su Roma comprese tra i +24/+25°C della notte ed i +34/+35°C del pomeriggio, con picchi fin verso i +36/+37°C nelle zone interne specie nella valle del Tevere.

Settimana estiva sul Lazio

Almeno fino alla giornata di giovedì le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili ed estive sul Lazio con temperature massime mediamente attorno ai +33/+35°C sulla Capitale. Possibile peggioramento invece da venerdì per il possibile ingresso di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale, portando maltempo anche intenso ed una decisa rinfrescata a seguire con temperature anche leggermente sotto media, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile nel corso del weekend con sole prevalente e caldo, ma senza eccessi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!