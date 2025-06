Meteo Roma – Giornate stabili e bel tempo ancora a lungo, con anche una intensificazione del caldo nel weekend

Condizioni meteo attuali

Buongiorno e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un robusto anticiclone di matrice africana si trova disteso tra il Mediterraneo ed Europa, favorendo condizioni meteo asciutte e temperature in crescita. Infiltrazioni fresche in quota portano invece alla formazione di temporali pomeridiani lungo l’arco alpino. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Giornata all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti stabilità diffusa su tutta la regione con cieli soleggiati. In serata e nella notte nessuna variazioni con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature roventi e comprese su Roma tra i +22/+23°C ed i +32/+33°C.

Meteo Roma domani

La giornata di domani non vedrà particolari variazioni sotto il profilo meteo su Roma e sul Lazio. Stabilità diffusa durante le ore diurne con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione, salvo possibili innocui addensamenti in Appennino. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve rialzo e comprese su Roma tra i +22/+24°C ed i +33/+34°C.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

L’anticiclone africano continuerà a rafforzarsi nel fine settimana, consolidando tempo stabile e soleggiato su Ro0ma e sul Lazio. Attese dunque giornate soleggiate e dal caldo intenso, con temperature attese in crescita. Massime che sulla Capitale potranno infatti spingersi fin verso i +36/+37°C e con punte anche di +38°C su pianure e vallate interne.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile per l’affermazione dell’alta pressione subtropicale con caldo intenso. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!