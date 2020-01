METEO ROMA – Il MALTEMPO è alle porte della Capitale con PIOGGE in arrivo, tutti i dettagli

Tempo ancora stabile al centro-sud

Nonostante i primi spifferi di aria instabile riscontrabili lungo le regioni nordoccidentali, la giornata odierna passerà in prevalenza all’asciutto sulle regioni centro-meridionali. A parte infatti qualche piovasco riscontrabile forse un po’ prima della mezzanotte sulla fascia litoranea della Toscana, altrove, malgrado la nuvolosità, il tempo risulterà ancora relativamente stabile, con temperature comunque piuttosto sopra la media del periodo. Le stesse condizioni, come vedremo, le ritroveremo sulla Capitale.

Maltempo in atto sulle regioni nordoccidentali

Il maltempo sta sferzando in queste ore sulla Liguria e in alcune aree delle regioni nordoccidentali dell’Italia a causa di un affondo di una vasta saccatura di origine polare marittima (o, meno tecnicamente, nordatlantica) che nelle prossime ore, come vedremo, apporterà maltempo più generalizzato. Attualmente i fenomeni sono a tratti intensi solo lungo la fascia costiera della Liguria, con accumuli comunque ancora generalmente deboli.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna di Roma è stata l’ennesima a passare all’insegna della stabilità, seppur relativa. I primi spifferi di aria più instabile proveniente dai quadranti nordoccidentali si sono però manifestati sulla Capitale attraverso l’arrivo della nuvolosità, con i cieli che sono risultati da poco a parzialmente nuvolosi, con un aumento progressivo della copertura nuvolosa nel corso della serata, con possibilità persino di qualche prima pioviggine. Le temperature misurano oggi +4°C di minima e +12°C di massima, più o meno in linea con il periodo.