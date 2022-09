METEO ROMA – Imminente fase di MALTEMPO sul LAZIO, con TEMPORALI anche intensi, i DETTAGLI

Condizioni meteo a Roma

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Un vasto fronte temporalesco investirà il Lazio e anche la capitale entro le ore mattutine di questo 8 settembre. Questo grazie all’avvicinamento di una depressione atlantica che sta raggiungendo le Isole Britanniche. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali intensi, mentre il Centro-Sud risulterà ancora protetto. Nel corso dei prossimi giorni, l’instabilità raggiungerà anche le regioni centrali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per la giornata odierna a Roma: al mattino acquazzoni e temporali su Roma e sui settori costieri; al pomeriggio tempo più asciutto con nubi sparse alternate a schiarite, anche se saranno ancora possibili locali fenomeni nelle zone più interne. Tra la serata e la nottata piccolo passaggio instabile che interesserà soprattutto l’Alto Lazio con piogge e acquazzoni isolati. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Le temperature sono previste in lieve calo, comprese tra 23°C e 31°C. I venti soffieranno da sud con intensità generalmente debole o moderata.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Roma, con qualche pioggia sporadica sul Viterbese. Al pomeriggio attese maggiori schiarite su tutto il Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie o in lieve calo, comprese tra 23°C e 31°C. La ventilazione risulterà sud-occidentale. Vediamo la tendenza meteo per i giorni del resto della settimana.

Tendenza meteo per la settimana

I modelli meteorologici vedono ancora instabilità per i giorni a seguire: su Roma nel weekend l’alta pressione dovrebbe riportare il bel tempo, con un attenuazione del caldo grazie alle fresche correnti dal nord-ovest. Le temperature (specie le minime) entro il weekend dovrebbero abbassarsi, con valori fino a 19-17°C entro la giornata di lunedì. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

