METEO ROMA – In arrivo clima più FRESCO con PIOGGE e TEMPORALI, dal WEEKEND nuovo rialzo termico. Le PREVISIONI

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri il transito di un fronte freddo ha interessato il Nord Italia portando acquazzoni e temporali sparsi su tali regioni. Nella giornata odierna questo andrà a transitare sulla Penisola Balcanica, con conseguente ingresso di aria più fresca da nord-ovest sulla Penisola Italiana che porterà una attenuazione del caldo ed anche un aumento instabilità pomeridiana. Sull’Italia avremo cosi cieli soleggiati in mattinata, mentre nel pomeriggio avremo acquazzoni e temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del Centro-Sud con sconfinamento verso le regioni adriatiche. Più asciutto invece il versante tirrenico. Nel frattempo una nuova saccatura si avvicina all’Italia ed arriverà ad interessare il Paese dal pomeriggio. Questa si andrà poi ad isolare e la goccia fredda da domani inizierà a fare ingresso sul Mediterraneo centrale. Vediamo nel dunque dettaglio le previsioni meteo per Roma ed il Lazio e infine la tendenza per i prossimi giorni.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo – La giornata odierna su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio avremo nuvolosità medio alta in transito che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi su gran parte del Lazio, specie sui settori settentrionali, ma con il tempo che si manterrà asciutto o con al più qualche fenomeno isolato. In serata nuvolosità in ulteriore aumento con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, ancora senza fenomeni di rilievo associati. Schiarite in arrivo nel corso della notte. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature in calo, comprese su Roma tra 22°C e 30°C.

Meteo Roma per domani

Meteo domani – La giornata di domani vedrà un aumento dell’instabilità su Roma e sul Lazio a causa della goccia fredda che inizia e penetrare sul Mediterraneo. Al primo mattino il tempo risulterà ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della mattina la nuvolosità tenderà ad aumentare e si avranno le prime piogge isolate. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutto il Lazio. In serata residui fenomeni ancora nelle zone interne e sul Basso Lazio, ampie schiarite in arrivo sulla Capitale e sul resto della regione. Vediamo infine la tendenza per gli ultimi giorni della settimana. Temperature in ulteriore diminuzione, comprese su Roma tra 20°C e 27°C.

Tendenza meteo di Roma per la settimana

Secondo le ultime stime dei modelli deterministici, mentre la goccia fredda di natura nord-atlantica si tuffa sul Mediterraneo centrale, un promontorio anticiclonico inizia a rimontare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, por poi espandersi verso quello centrale. Su Roma e sul Lazio le condizioni meteo tenderanno a migliorare già dalla giornata di venerdì ma con clima ancora gradevole, mentre dal weekend anche le temperature torneranno ad aumentare. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

