Meteo Roma – Instabilità a più riprese con piogge e temporali nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul Mediterraneo resta improntata a una circolazione depressionaria attiva, con un minimo di pressione che continua a muoversi tra Italia e Mediterraneo centrale. Questo assetto mantiene condizioni meteo instabili su molte regioni, con frequenti passaggi nuvolosi e precipitazioni soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata odierna caratterizzata da tempo instabile sul Lazio. Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutta la regione, con piogge sparse più probabili sui settori settentrionali e lungo le coste. Su Roma possibili piovaschi intermittenti. Nel corso del pomeriggio persiste una nuvolosità irregolare con precipitazioni a carattere sparso, alternate a brevi pause asciutte. In serata tempo ancora instabile, mentre nella notte sono attese nuove piogge in intensificazione a partire dai settori costieri e occidentali

Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Temperature stabili su Roma, comprese tra +9/+10°C di minima e +14/+15°C di massima.

Meteo Roma domani mercoledì 11 febbraio

La giornata di domani vedrà condizioni meteo ancora perturbate sulla regione. Al mattino cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco. Nel pomeriggio precipitazioni ancora presenti, soprattutto sui settori interni e meridionali del Lazio. Tra la serata e la notte tendenza a un graduale miglioramento, con fenomeni in attenuazione e prime schiarite da ovest. Di seguito la tendenza meteo per la settimana.

Temperature senza variazioni di rilievo, con valori compresi su Roma tra +9/+10°C di minima e +14/+15°C di massima.

Nuovi impulsi perturbati durante la settimana

Nel prosieguo della settimana il tempo resterà instabile sul Lazio. Dopo una parziale attenuazione dei fenomeni nella giornata di giovedì, un nuovo impulso perturbato di origine atlantica è atteso tra venerdì e il weekend, con un ritorno di piogge e temporali anche diffusi. Le temperature si manterranno nel complesso miti e sopra le medie del periodo, senza ingressi di aria fredda significativi.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma a tratti instabile e con nuova fase di maltempo organizzato entro metà settimana.