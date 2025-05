Meteo Roma – Instabilità sui settori interni del Lazio, più sole su coste e pianure

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico sul Mediterraneo mediamente livellato attorno ai 1015 hPa riesce a garantire stabilità su parte d’Italia. Tuttavia, infiltrazioni umide in quota renderanno l’atmosfera instabile a ridosso dei settori montuosi, specie durante le ore diurne. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Giornata di sabato al via con stabilità sul Lazio con cieli sereni su Roma, qualche nube è attesa a ridosso dell’Appennino. Nel corso del pomeriggio attese condizioni meteo stabili lungo le coste e settori di pianura, acquazzoni e temporali prenderanno invece forma a ridosso dell’Appennino, in riassorbimento serale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Anticiclone in indebolimento. Giornata di domenica che vedrà nel corso del mattino nubi di passaggio su tutto il Lazio, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio attesi addensamenti a tratti compatti con possibili acquazzoni e temporali sui settori interni del Lazio, asciutto su Roma. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.

Prossima settimana tornano piogge e temporali sul Lazio

Blanda area di bassa pressione prenderà forma sul Mediterraneo meridionale. Atteso un peggioramento del tempo sul Lazio con le giornate caratterizzate dal ritorno dell’instabilità. Giornata di lunedì con possibili acquazzoni e temporali anche su Roma, specie settori orientali. Atteso un nuovo calo delle temperature, specie nei valori massimi.

