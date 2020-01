METEO ROMA – L’ANTICICLONE apporterà ancora tempo stabile e temperature in aumento, ecco le previsioni per la Capitale

Alta pressione in Italia e sull’Europa centro-occidentale Come da qualche giorno a questa parte l’Alta pressione continua a caratterizzare la totalità del clima italiano e gran parte di quello europeo centro-occidentale. Un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana infatti si estende dalle Isole Azzorre fino ad interessare buona parte del vecchio continente. Condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto e temperature oltre le medie del periodo (soprattutto nei valori massimi) sono dunque tutti tratti caratteristici di questi ultimi giorni. Anche Roma continua a vivere una situazione di stabilità, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Nebbie da avvezione in Pianura Padana e vallate Nel corso degli ultimi giorni oltre a condizioni meteo di generale ed evidente stabilità sulla nostra Penisola, si sono segnalati anche degli episodi nebbiosi che hanno coinvolto la Pianura Padana e le vallate d’Italia. Si tratta di nebbia “da avvezione” e tale fenomeno si riscontra quando aria più mite scorre su un suolo più freddo (raffreddatosi con l’ondata fredda di qualche giorno fa). Per questo motivo è un fenomeno tipico del periodo di fine inverno/inizio primavera, ma non è rarissimo trovarlo anche nel pieno della stagione invernale. Previsione meteo Roma oggi Ennesima giornata all’insegna dell’evidente stabilità quella odierna sulla Capitale, con cieli che fin dal mattino si sono rivelati soleggiati o al più poco nuvolosi, con tempo dunque asciutto. E’ una tendenza che ormai riguarda la Città Eterna da diversi giorni grazie al dominio dell’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature oltre la media del periodo soprattutto nei valori massimi: gli estremi termici segnano oggi infatti +2/+3°C di minima a cui è seguita una massima di circa +14°C.

Domani sole prevalente, poche variazioni sul fronte termico Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 2 gennaio, non si prevedono particolari variazioni ne dal punto di vista meteorologico ne da quello termico a Roma. I cieli infatti si presenteranno fin dalle prime ore della giornata pressoché sereni e tali resteranno fino al termine della stessa. Dal punto di vista termico vale lo stesso discorso, se non per un possibile leggero aumento delle temperature minime.

Venerdì 3, nuvolosità e temperature in aumento Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì 3 gennaio dal punto di vista meteorologico ci sarebbero delle novità comunque non particolarmente rilevanti sulla Capitale: la copertura nuvolosa si riscontrerà in evidente aumento in un contesto di cieli comunque poco o parzialmente nuvolosi con possibilità di piogge pressoché nulle. Temperature che risulteranno in aumento soprattutto nei valori minimi, mentre quelli massimi si stabilizzeranno attorno ai valori odierni.