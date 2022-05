METEO ROMA – Maltempo in arrivo con una nuova PERTURBAZIONE con molte PIOGGE, le PREVISIONI

Situazione meteo attuale a Roma e in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nuvolosità in aumento sul nostro territorio a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione di matrice nord-africana che da domani porterà piogge e maltempo diffuso in Italia. Ossevando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità irregolare sulle regioni settentrionali, ma anche sui settori Tirrenici tra Toscana, Lazio e Sardegna. Nella giornata odierna attesa ancora una volta l’instabilità pomeridiana; di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio!

Meteo Roma oggi

Meteo – Al mattino di oggi avremo nuvolosità irregolare su tutto il territorio. Nel corso delle ore pomeridiane sarà accentuata ancora una volta l’instabilità con piogge sparse e fenomeni temporaleschi specie sulle aree interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Le temperature non subiranno grosse variazioni con valori compresi tra 14°C e 25°C. I venti soffieranno con intensità debole dai quadranti sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Con la giornata di domani come già anticipato torneranno le precipitazioni sul nostro territorio: al mattino sarà possibile qualche pioggia sui settori costieri, altrove i cieli risulteranno generalmente coperti. Al pomeriggio insiste la nuvolosità con piogge specie sui settori settentrionali del Lazio, tempo ancora asciutto sulla capitale. In serata atteso l’arrivo di un fronte perturbato con precipitazioni anche a carattere moderato; nessuna variazione attesa nelle ore notturne. Le temperature risulteranno generalmente stazionarie comprese tra 14°C e 25°C. I venti risulteranno ancora deboli di Libeccio. Vediamo infine la tendenza per il fine settimana.

Tendenza meteo di Roma per il fine settimana

Nuove conferme da parte dei modelli matematici che vedono un fine settimana ancora caratterizzato da maltempo; questo si sposterà gradualmente verso sud, mentre al nord Italia avremo un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Su Roma avremo condizioni di variabilità nel weekend, con piogge insistenti nella giornata di venerdì ed instabilità pomeridiana sabato. Parziale miglioramento da domenica. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo Roma, con una nuova fase perturbata nei prossimi giorni.