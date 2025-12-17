Meteo Roma – Maltempo in transito, ancora piovaschi, ma con un miglioramento in vista

Situazione meteo a scala nazionale

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! La circolazione atmosferica sul Mediterraneo sta attraversando una fase di cambiamento. Il promontorio anticiclonico che ha dominato nei giorni scorsi si sta indebolendo e si ritira verso est, lasciando spazio a correnti più umide di origine atlantica. Una vasta saccatura depressionaria, con asse disteso sull’Europa occidentale, sta influenzando anche l’Italia, portando un aumento della nuvolosità e un peggioramento delle condizioni meteo in diverse regioni.

Le prime precipitazioni hanno già interessato il Nord-Ovest e le isole maggiori. Nel corso della giornata, le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali tirreniche. Il tempo rimarrà dinamico, con clima mite ma umido e condizioni grigie in molte zone. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Oggi a Roma il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sin dal mattino. Nel corso della giornata si verificheranno deboli piogge intermittenti o pioviggini, alternate a brevi pause asciutte. Il tempo sarà uggioso, con elevati tassi di umidità e scarsa escursione termica.

Le temperature si manterranno miti per il periodo, con minime tra i +8°C e i +9°C e massime pomeridiane che difficilmente supereranno i +12°C o +13°C. I venti saranno generalmente deboli, ma a tratti moderati dai quadranti meridionali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

Durante la giornata di giovedì, il tempo sarà stabile su tutto il Lazio. Al mattino cieli coperti con qualche schiarita. Anche su Roma la situazione sarà la medesima.

Nel pomeriggio la situazione non cambierà, con nubi alternate a schiarite che continueranno a dominare la regione . In serata e durante la notte, tempo in deciso miglioramento con ampi spazi di sereno.

Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, con estremi su Roma compresi tra +8°C e +13°C.

Tempo in graduale miglioramento da metà settimana

Nel corso della seconda parte della settimana, il tempo si presenterà più asciutto, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Le temperature rimarranno miti, con precipitazioni sempre meno probabili. Tuttavia, l’evoluzione della situazione resterà dinamica, con un possibile ritorno di disturbi atmosferici nel weekend.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma in graduale peggioramento nel corso delle prossime ore. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!