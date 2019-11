METEO ROMA – Migliora momentaneamente sulla Capitale, rovesci ancora in arrivo con CALO TERMICO, tutti i dettagli

Maltempo al centro-sud

La giornata odierna è caratterizzata dal forte maltempo sulle regioni centro-meridionali, grazie alla formazione di un ciclone mediterraneo che insiste momentaneamente sul basso Tirreno e che ha apportato in mattinata forti piogge e temporali accompagnati da raffiche di vento tempestose e da intense mareggiate sulle coste esposte. Le regioni più colpite sono tuttavia quelle del sud, in particolare in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, non a caso nelle prime due regioni l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nella giornata di ieri è stata rossa, mentre arancione nelle restanti. Anche Roma è stata coinvolta ancora una volta dall’instabilità, prima di un lieve e breve miglioramento come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo sulle regioni nord-orientali, meglio sul resto del nord

Il centro-sud non è l’unico settore italiano che oggi ha avuto a che fare con il forte maltempo, ma anche alcune delle regioni settentrionali, in particolare quelle del Triveneto, hanno dovuto fare i conti con un’ondata di spiccata instabilità. In realtà i fenomeni più intensi dovranno interessare queste aree nel corso della prossima nottata, ma si registrano già i primi danni a causa dell’alta marea a Venezia, dove l’acqua ha raggiunto in mattinata i 127 centimetri di altezza. Queste condizioni hanno allagato la Basilica di San Marco che tra l’altro ha riportato anche dei danni ai mattoni e alle colonne.

Previsioni meteo Roma oggi

Per quanto riguarda la città di Roma un intenso quanto fugace sistema temporalesco ha interessato la Capitale nel corso del tardo pomeriggio, apportando al suolo accumuli di pioggia comunque generalmente inferiori ai 10 millimetri. Ha causato inoltre forti raffiche di vento al suo passaggio che hanno fatto registrare valori generalmente superiori ai 40km/h e localmente prossimi ai 60km/h. La tregua attuale dal maltempo sarà tuttavia breve, poiché è previsto un nuovo passaggio piovoso già tra la serata e la prossima nottata.