METEO ROMA – Migliora il tempo con il sole prevalente nei prossimi giorni, temperature in aumento

Meteo Roma: nubi irregolari in queste ore

Cieli irregolarmente nuvolosi in queste ore lungo le coste tirreniche centro-meridionali ma con tempo asciutto. Anche sulla città di Roma troveremo condizioni meteo stabili eccetto locali acquazzoni in questi minuti e così sarà anche nei prossimi giorni grazie ad un miglioramento progressivo sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di oggi le piogge interesseranno le aree della pianura padana, Lombardia in primis, fenomeni intensi sulle Alpi centro occidentali; nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad intensificarsi ulteriormente dando anche luogo a nubifragi. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Previsioni meteo per la giornata odierna

Bel tempo pertanto sulla città di Roma durante la giornata odierna, possibilità di locali e brevi piogge o acquazzoni durante il pomeriggio solo sulle zone appenniniche del Lazio, il tutto in un contesto climatico pertanto tipicamente primaverile. Attenzione ai temporali anche di forte intensità nelle prossime ore odierne su tutte le regioni settentrionali, Umbria, Marche e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione in serata e ampie schiarite sulla città di Roma. Temperature comprese tra i 17 ed i 25 gradi.

Previsioni Meteo prossimi giorni

Nonostante qualche timido tentativo di rimonta da parte dell’Anticiclone sul Mediterraneo, nella mattinata di domani il tempo sarà generalmente stabile su gran parte delle regioni italiane mentre nel pomeriggio tornerà ad aumentare l’instabilità al Nord Italia. Sulle regioni del Centro- Sud i fenomeni saranno pressochè assenti sia nella giornata di domani che in quella di Venerdì. Questa mattina i modelli GFS e UKMO sembrano confermare una fase di bel tempo che potrebbe protrarsi fin verso l’inizio del mese di luglio, il tutto grazie ad una rimonta dell’anticiclone con maggiore stabilità e soprattutto con clima estivo.