METEO ROMA: miglioramento nelle prossime ore, ecco le previsioni nei dettagli per il primo weekend di Maggio

Meteo Italia: piogge o temporali in diverse regioni

Tempo instabile anche per oggi su alcune aree del paese dove troviamo piogge o temporali. Emilia Romagna, Triveneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia sono le regioni che dovranno fare i conti nelle prossime ore con il maltempo. Sul resto dell’Italia e sulla città di Roma invece troviamo solo delle nubi irregolari in transito senza fenomeni di rilievo associati. Anche nei prossimi giorni della settimana in corso sulle regioni settentrionali lambite ancora dalle correnti perturbate di matrice atlantica troveremo fenomeni temporaleschi a tratti anche intensi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Roma: schiarite man mano più ampie

Sulla città di Roma e su buona parte del Lazio il tempo è in miglioramento dopo le deboli piogge del mattino. Solo sui settori appenninici troveremo ancora qualche acquazzone fino a sera. A seguire sia domani che nei prossimi giorni poi le condizioni meteo si manterranno stabili con nubi irregolari in transito alternate con schiarite. Anche nella giornata di Venerdì 1 Maggio ci attendiamo di nuovo bel tempo e clima tipicamente primaverile con le temperature in progressiva rimonta. Colpo di scena poi durante la prossima settimana con una vera e propria ondata di caldo in arrivo.

Previsioni meteo nel dettaglio per la giornata di domani

Molte nubi al Nord Ovest al primo mattino con locali piogge di debole o moderata intensità. Al pomeriggio e in serata condizioni di maltempo diffuso su quasi tutte le regioni settentrionali con temporali localmente di forte intensità. Innocua nuvolosità in transito al centro Italia alternata ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, possibilità di locali piogge soltanto sui settori dell’alto Tirreno. Tempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutte le regioni meridionali ma con nubi in aumento nella seconda parte della giornata. Temperature minime e massime attese in lieve calo.