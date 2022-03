METEO ROMA – NUBI sul LAZIO con qualche disturbo nel weekend, poi torna il bel tempo; le previsioni

Situazione sinottica in Italia

Buon weekend dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Nonostante l’Italia sia interessata da valori barici alti e livellati attorno ai 1030 hPa, sono molte le nubi in questo weekend su gran parte del Paese. Una blanda depressione presente in quota tra Algeria e Mediterraneo meridionale pilota infatti nubi sulle regioni centro-meridionali italiane; nel contempo aria fredda giungerà nelle prossime ore dai Balcani, portando qualche disturbo ed un calo delle temperature nei prossimi giorni. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo sabato 19 marzo: molte nubi sul Lazio ma con scarsi fenomeni

Meteo Roma – Giornata odierna che vedrà cieli molto nuvolosi fino a coperti sul Lazio e sulla capitale d’Italia, per la risalita di nubi dal nord Africa. Il tempo risulterà piuttosto asciutto su tutta la regione, salvo qualche goccia di pioggia tra il tardo pomeriggio e la prima serata sui settori meridionali e sulla provincia di Roma. Le temperature sulla capitale saranno comprese tra un valore minimo di +12°C ed uno massimo di +16°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Domenica con qualche acquazzone sparso, poi torna l’alta pressione

Il weekend proseguirà sul Lazio con tempo ancora incerto. L’aria fredda in arrivo dai Balcani manterrà l’atmosfera a tratti instabile nella giornata di domenica, con nubi sparse su tutta la regione. Non si esclude qualche goccia di pioggia su Roma, specie tra il tardo pomeriggio e le ore serali. Rapido miglioramento nottetempo con schiarite via via più ampie. Qualche fiocco di neve non è escluso sull’Appennino, a partire dai 900-1100 metri.