METEO ROMA – Novità in arrivo durante la settimana in corso con i TEMPORALI più probabili, ecco quando

Meteo Italia: clima piuttosto fresco in queste ore

Venti di Tramontana o Grecale continuano a transitare sull’Italia e con essi troviamo clima fresco con le temperature a tratti inferiori la media di metà Luglio. Proprio in questo periodo entriamo nel vivo dell’Estate e generalmente il clima in Italia raggiunge il picco massimo. Temperature che invece a stento raggiungono i 30°c in città, giusto a Roma e su poche altre regioni meridionali nella giornata di ieri abbiamo raggiunto questa soglia. Procederà così l’Estate 2020 sulla Capitale d’Italia? RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Previsioni meteo Roma

Clima fresco in Italia e anche a Roma con le temperature che raggiungeranno i 30°c nelle ore centrali della giornata e torneranno a scendere sotto i 20°c durante la notte. Attenzione poi ai temporali man mano più vicini nei prossimi giorni alla Capitale d’Italia, specie nella giornata di domani, Mercoledì 15 Luglio, con qualche precipitazioni non esclusa tra il tardo pomeriggio e la serata. Clima gradevole con le temperature in linea con la media a Roma o addirittura inferiori anche nei prossimi giorni, solo dal prossimo weekend potremmo avere una lenta ascesa.

Tendenza meteo Estate 2020

Salvo che per qualche parentesi instabile come nella giornata di domani, il mese di Luglio procederà con il bel tempo sulla città di Roma ma con le temperature contenute nella media e con bassi valori di umidità grazie alle correnti prevalenti di Tramontana generalmente più asciutte rispetto quelle occidentali o meridionali. Tuttavia l’anticiclone ora defilato nell’oceano Atlantico tornerà a garantire condizioni meteo stabili anche in Italia, questo tra il prossimo weekend e l’inizio prossima settimana come anche entro la fine del mese di Luglio.