Meteo Roma – Nubi in transito sulla capitale nei prossimi giorni, ma con scarsi fenomeni; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa, ma con umide correnti sud-orientali in accentuazione. Nubi in deciso aumento sull’Italia, ma con scarsi fenomeni sui settori tirrenici. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Pressione in calo sull’Italia. Giornata di domenica al via con una mattinata stabile su tutto il Lazio, ma con nubi alternate a schiarite. Cieli attesi irregolarmente nuvolosi durante le ore pomeridiane e serali, ma con tempo asciutto. Cieli nuvolosi nottetempo. Ventilazione settentrionale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +6/+8°C di minima ed i +14/+15°C di massima.
Meteo Roma lunedì 19 gennaio
Settimana al via con una mattinata nuvolosa su tutto il Lazio con qualche goccia di pioggia specie sui settori meridionali. Molte nubi anche durante le ore pomeridiane e serali, ma con tempo asciutto. Cieli nuvolosi nottetempo. Ventilazione debole con locali rinforzi dai quadranti orientali. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +8/+9°C di minima ed i +13/+14°C di massima.
Prossima settimana molte nubi, ma con poche piogge
Circolazione depressionaria in azione sul Mediterraneo centro-occidentale piloterà molte nubi sul Lazio nei prossimi giorni, ma con basso rischio di pioggia su Roma. Neve in Appennino sino a quote medie per l’ingresso di masse d’aria più fredde dai quadranti orientali. Graduale calo termico, specie nei valori massimi.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma asciutto, ma con molte nubi di passaggio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.