METEO ROMA – Nuovi impulsi di MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND in ITALIA, temperature in ulteriore calo

Maltempo ad oltranza in Italia con una nuova perturbazione in arrivo

Si susseguono senza tregua le perturbazioni in Italia o comunque intervallate da poche ore di stabilità come nella giornata odierna sulle regioni centrali e a Roma dove troveremo cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore. Clima tuttavia autunnale con le temperature calate ancora sotto la spinta delle correnti di Maestrale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per oggi in Italia

Un marcato peggioramento meteo interesserà il nord-ovest Italia a partire dal pomeriggio con acquazzoni, temporali e neve sulle Alpi in calo fino a 1100-1200 metri. Bel tempo sulle regioni centrali, peggiora in serata e in nottata con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico. Giornata all’insegna della variabilità al Sud Italia con locali piogge e acquazzoni nelle ore diurne specie su Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sulla Sardegna a partire dalla serata. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo.

Maltempo a Roma

Il maltempo si farà vedere ancora una volta sulla città di Roma come un pò su tutte le altre città d’Italia con piogge anche intense e accompagnate da forti raffiche di vento. Durante la giornata di domani, Venerdì 8 Novembre, la perturbazione si sposterà dal nord a centro e a seguire al sud Italia. A Roma sia nella giornata di domani che per il weekend sono previste piogge e acquazzoni mentre le temperature subiranno un ulteriore calo.