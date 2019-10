METEO ROMA: OTTOBRATA da manuale! Sole e caldo anomalo sulla Capitale d’Italia ma attenzione al Maltempo dietro l’angolo

Temperature di 10°c oltre la media

Un vasto e robusto campo di alta pressione domina lo scenario meteo a grande scala sul Mediterraneo centrale, Balcani ed Europa orientale. A Roma come in gran parte delle principali città d’Italia le condizioni meteo sono stabili e il clima tutto tranne che autunnale con le temperature che durante le ore centrali della giornata superano i 25°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ultime note di maltempo sulle regioni nord-occidentali d’Italia

Mentre il sole domina in Italia centro-meridionale e le temperature raggiungono persino i 27°c, il maltempo investe il Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e la Lombardia nelle ultime ore. Tuttavia anche in queste regioni le previsioni meteo sono in deciso miglioramento con le ultime piogge in questi minuti solo sul Piemonte.

Previsioni meteo Roma

L’avvicinamento di un ciclone sul Mediterraneo occidentale favorirà il ritorno del maltempo nei prossimi giorni sull’Italia. Acquazzoni, temporali e locali nubifragi, stando così le cose, non risparmieranno la nostra Penisola, con fenomeni intensi anche su Roma. L’ ondata di maltempo si farà sentire maggiormente nella giornata di giovedì 24 Ottobre con piogge e temporali in arrivo. Durante la giornata di Venerdì 25 ottobre le condizioni meteo dovrebbero migliorare sulla Capitale.