METEO ROMA – Parentesi stabile sulla Capitale grazie all’ultima OTTOBRATA, ecco quando arriverà il MALTEMPO

Ottobrata al via al centro-nord, l’ultima della serie

Grazie al progressivo allontanamento verso meridione della goccia fredda mediterranea che negli scorsi giorni ha portato maltempo anche intenso sulle regioni centro-settentrionali e in special modo sui settori nordoccidentali, parte l’ultima ottobrata della serie al centro-nord a causa di una rimonta anticiclonica di matrice africana. Questa apporterà quest’oggi e nei prossimi giorni cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi su tutti questi settori, con qualche nebbia non esclusa in Val Padana e nelle valli in generale. Condizioni di bel tempo si avranno anche a Roma, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ancora maltempo su parte del sud Italia

Mentre sulle regioni centro-settentrionali sono alle prese con l’ennesima ottobrata del mese, diversa è la situazione al sud Italia, soprattutto nelle aree sudorientali della Sicilia, dove si risente ancora delle correnti instabili apportate dalla goccia fredda ormai in scivolamento verso il nord-Africa. Il maltempo infatti continua a sferzare sulla Trinacria, dove tra l’altro si registra anche un morto nel siracusano. Nelle prossime ore il tempo è destinato a migliorare anche in queste zone, con la sempre maggior prorompenza della cupola anticiclonica sul nostro Paese.

Previsioni meteo Roma nel weekend

Per quanto riguarda dunque la città di Roma e in riferimento particolare alle previsioni meteo valide per questo fine settimana ormai subentrato, si prospetta un weekend di bel tempo, con cieli in prevalenza soleggiati al più disturbati da qualche velatura transitoria. Nulla comunque di minaccioso, con gli effetti dell’Alta pressione al suolo che si faranno sentire soprattutto tramite un innalzamento delle temperature, in special modo dei valori massimi che tra oggi e domani potranno toccare i +26 o anche +27°C.