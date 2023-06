Meteo Roma – Picco del caldo tra oggi e domani con temperature anche oltre i 35°C, in attenuazione nel weekend

Situazione meteo Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Espansione del promontorio anticiclonico al quasi totale compimento: masse d’aria calda in risalita dal nord Africa alimentano l’anticiclone, stabilizzando il tempo e portando la prima ondata di caldo di stagione sull’Italia. L’estate entra quindi nel vivo, ma dal weekend caldo di nuovo in attenuazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma mercoledì 21 giugno

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 21 giugno: sia al mattino che al pomeriggio avremo prevalenza di cieli soleggiati su Roma e su tutta la regione. Anche in serata le condizioni meteo si manterranno stabili con cieli in prevalenza sereni o con al più qualche velatura in transito. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in aumento e comprese su Roma tra i 20°C dei valori minimi e i 31°C/32°C dei valori massimi, fino a sfiorare anche i 34°C/35°C sui settori orientali; valori inferiori invece sui settori costieri mentre nella valle del Tevere possibili temperature anche oltre i 35°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Condizioni meteo analoghe per la giornata di domani con cieli soleggiati su tutti i settori o con al più qualche velatura in transito. Nessuna variazione anche nelle ore serali. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature in ulteriore aumento con il raggiungimento del picco dell’ondata di caldo e comprese su Roma tra i 22°C/23°C dei valori minimi e fino a sfiorare i 37°C/38°C dei valori massimi sui settori orientali, mentre il caldo sarà più contenuto sui settori occidentali e meridionali della Capitale grazie all’effetto mitigatrice della brezza di mare.

Caldo intenso e stabilità nel corso della settimana

Come abbiamo appena visto, il picco dell’ondata di caldo è atteso per oggi e soprattutto domani, momento della maggiore espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Già da venerdì. grazie all’arrivo di una saccatura in quota sull’Italia settentrionale, il caldo inizierà ad attenuarsi e nel corso del weekend con un maggiore afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali il calo termico risulterà più evidente, con calori termici che tornano in linea con le medie de periodo e saranno possibili temporali pomeridiani nelle zone interne del Lazio. Rimanete aggiornati!

Meteo su Roma stabile con sole prevalente grazie all'espansione dell'anticiclone africano. Prima ondata di caldo di stagione con picco atteso tra oggi e domani e con temperature massime anche oltre i +35°C. Ma dal weekend caldo più contenuto e possibili temporali pomeridiani.