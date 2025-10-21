Meteo Roma – Piogge e temporali in transito: weekend tra variabilità e schiarite

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì da parte del Centro Meteo Italiano! Una perturbazione atlantica sta transitando sulla Penisola e oggi coinvolge in modo più diretto il Centro-Sud. Sul Lazio attese condizioni instabili, con rovesci e locali temporali nel corso della giornata; la Protezione Civile regionale ha diramato allerta gialla per temporali valida su tutte le zone di allerta, Roma compresa. Nel complesso, temperature in lieve calo nei valori massimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 21 ottobre

Giornata variabile-instabile sulla Capitale: nubi diffuse già dal mattino con piogge e rovesci più probabili tra tarda mattinata e primo pomeriggio; non si esclude qualche temporale. Nel pomeriggio fenomeni ancora possibili ma in attenuazione in serata, con schiarite a tratti. Temperature: minime +14/+16°C, massime +20/+22°C; ventilazione debole-moderata con rinforzi nei rovesci. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

Mercoledì 22 ancora nuvoloso/variabile con residui rovesci locali, poi graduale miglioramento. Giovedì scenario più instabile sul Centro Italia con nuovi passaggi perturbati nelle aree interne e sui rilievi; venerdì tendenza a schiarite più ampie e temperature in lieve aumento. Tra sabato e domenica possibile nuovo impulso umido da ovest con nubi e qualche piovasco, da confermare. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Fine settimana a tratti variabile: tra sabato 25 e la notte su domenica 26 è atteso il passaggio di un impulso umido da ovest, con nubi in aumento e possibilità di piovaschi o brevi rovesci più probabili su coste e rilievi, localmente verso le aree interne nel pomeriggio; schiarite più ampie a tratti, specie tra tarda sera di sabato e mattina di domenica. Seguite i prossimi aggiornamenti

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

