METEO ROMA – Piogge e temporali interesseranno la Capitale d’Italia, ecco tutti i dettagli

Situazione Meteo Italia

Una vasto e ben organizzata area di bassa pressione investe gran parte dell’europa con maltempo a tratti intenso su diversi paesi. Anche in Italia si avvertono gli effetti di questa circolazione di bassa pressione con la giornata che risulterà più autunnale che primaverile in molte regioni del centro e del nord Italia. In sintesi, maltempo nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, da domani anche su quelle centrali e meridionali. Anche a Roma pertanto e come vedremo più avanti sono previste piogge o temporali, oltre ad un calo delle temperature. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Meteo Roma: piogge o temporali in arrivo

anche sulla Capitale d’Italia come del resto su tutte le città dell’Italia avvertiremo gli effetti di una vasta circolazione di bassa pressione in azione su gran parte dell’Europa. Piove intensamente in queste ore sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, qualche pioggia segnalata anche in Umbria e Marche. Poi dalla serata o nottata odierna le piogge e i temporali raggiungeranno anche la città di Roma. Precipitazioni che potrebbero assumere anche carattere temporalesco, associate anche a forti raffiche di vento nonchè un sensibile calo delle temperature con valori sotto la media di riferimento.

Previsioni meteo dettagliate per la giornata di domani, 5 Giugno 2020

Maltempo con piogge o temporali al mattino su gran parte il nord Italia eccetto sul Piemonte e Liguria di ponente con schiarite, graduale miglioramento su tutte le regioni entro la serata. Inizio di giornata all’insegna del maltempo con piogge e acquazzoni diffusi, migliora già dal pomeriggio lungo le coste tirreniche ed entro sera su tutte le regioni. Spiccato maltempo al mattino sulle regioni meridionali con piogge o temporali, migliora in Sardegna al pomeriggio. Residue piogge in serata al sud peninsulare, migliora ovunque in nottata. Temperature in aumento al Nord, in calo altrove.