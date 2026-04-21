Meteo Roma – Piogge in arrivo per domani con lieve calo termico, ma per il 25 Aprile torna la primavera

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede il Mediterraneo interessato da correnti nord-occidentali portando instabilità soprattutto al Nord e su parte del Centro e tra domani e giovedì è atteso il transito di un fronte freddo, portando maltempo e calo termico prima al Centro-Nord e poi al Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di martedì 21 aprile caratterizzata da instabilità pomeridiana sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione tra sole e locali addensamenti bassi o foschie, con addensamenti più compatti sul Viterbese. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone più interne, cieli soleggiati su Roma e sul resto del Lazio. In serata fenomeni in esaurimento. Nuvolosità in aumento nella notte con possibili piovaschi tra Reatino e Viterbese. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +14/+16°C e i +21/+22°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di mercoledì 22 aprile instabile sul Lazio. Al mattino avremo molte nubi su tutta la regione con piogge sparse tra Reatino e basso Lazio, ma non esclusi isolati piovaschi anche sulla Capitale. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali, che localmente interesseranno anche la città di Roma. Fenomeni più sporadici sul Viterbese. Migliora dalla serata con schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +14/+15°C ed i +20/+21°C di massima.

Tendenza meteo per il Lazio

Dopo il maltempo della giornata di domani per il transito del fronte freddo, da giovedì le condizioni meteo torneranno stabili con assenza di precipitazioni e giornate soleggiate sul Lazio. L’aria fresca a seguito del fronte porterà un lieve calo termico, che su Roma porterà ad un diminuzione delle temperature minime che si attesteranno intorno ai +9/+10°C, mentre le massime risulteranno ancora miti complice anche l’ampio soleggiamento. Si prospetta dunque un weekend del 25 Aprile di stampo primaverile.

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