METEO ROMA: Piogge o Temporali in arrivo nei prossimi giorni della settimana, ecco tutti i dettagli

Meteo Italia: bel tempo ancora nella giornata odierna

Procede la fase di bel tempo e clima tipicamente primaverile su tutta Italia grazie all’Anticiclone delle Azzorre dominante sull’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Quella di oggi sarà l’ennesima giornata soleggiata da nord a sud salvo qualche disturbo al pomeriggio sui settori interni meridionali. Cieli sereni invece per tutta la giornata sulla città di Roma e temperature piuttosto gradevoli.Dalla giornata di Venerdì invece avremo delle sorprese come vedremo più avanti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma

Bel tempo e sole prevalente in queste prime ore del mattino sull’Italia osservando le immagini satellitari, salvo qualche nube in transito al nord-ovest e sulle regioni meridionali. Cieli totalmente sereni invece a Roma. Sereno anche nelle prossime ore sulla Capitale d’Italia con temperature gradevoli e senza eccessi di caldo. Correnti fresche e secche dai quadranti settentrionali transitano sul nostro Paese. Tuttavia qualcosa cambierà non tanto nella giornata di domani con tempo ancora stabile e soleggiato quanto dalla giornata di Venerdì con i temporali primaverili in agguato.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino a partire dai settori centro-orientali del nord Italia e a seguire in estensione a quasi tutte le regioni. Acquazzoni al pomeriggio sui rilievi e locali temporali in nottata su Veneto e Friuli. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino al centro Italia, nubi in aumento un po’ ovunque nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni di rilievo. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni meridionali salvo innocue nubi in transito al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari. Temperature minime in calo, massime in aumento.