Meteo Roma – Piogge oggi, tregua mercoledì poi arriva il peggioramento meteo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La lunga fase anticiclonica che ha caratterizzato l’inizio di ottobre sta progressivamente giungendo al termine. Una circolazione più umida e instabile sta infatti interessando il Mediterraneo e determina un aumento delle precipitazioni su diverse zone d’Italia. Nei prossimi giorni una perturbazione più organizzata raggiungerà la Penisola, portando un peggioramento prima al Nord e successivamente anche al Centro-Sud, accompagnato da un deciso calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna vede un cambiamento rispetto alla fase stabile dei giorni scorsi. Sulla Capitale sono presenti molte nubi associate a piogge e rovesci, localmente anche di moderata intensità. Le precipitazioni potranno insistere soprattutto nella prima parte della giornata, mentre nel corso del pomeriggio la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Tra la sera e la notte sono attese schiarite progressivamente più ampie e una generale attenuazione dei fenomeni. Consulta il meteo Roma per tutti i dettagli. Temperature in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, con valori compresi su Roma tra i +18/+19°C della notte e i +22/+23°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di mercoledì 7 ottobre sarà caratterizzata da un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sulla Capitale. Al mattino saranno possibili ancora nubi residue, ma con tempo prevalentemente asciutto e successive schiarite. Nel corso del pomeriggio il tempo resterà generalmente stabile, anche se con qualche annuvolamento di passaggio. Tra la serata e la notte aumenterà nuovamente la nuvolosità in vista del nuovo peggioramento atteso nella giornata successiva. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in lieve aumento, con valori su Roma intorno ai +18/+19°C di minima e +24/+25°C di massima.

Peggioramento più deciso tra giovedì e venerdì

La tregua di mercoledì avrà carattere temporaneo. Tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre una perturbazione atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale, determinando un nuovo peggioramento anche sul Lazio. Sulla Capitale sono attese molte nubi associate a piogge e rovesci, con possibilità di fenomeni localmente più intensi. La fase perturbata sarà accompagnata anche da un progressivo rinforzo dei venti e da un calo delle temperature.

Dopo un possibile temporaneo rialzo termico nella giornata di giovedì, quando le massime potrebbero raggiungere anche i +26/+28°C, i valori tenderanno a diminuire rapidamente tra venerdì e il weekend. La giornata di venerdì potrebbe quindi rappresentare l’inizio di un cambio di scenario decisamente più autunnale.

Nel weekend arriva aria più fresca, temperature in sensibile calo

Il passaggio perturbato lascerà spazio a correnti più fresche nel corso del fine settimana. Su Roma le temperature massime potrebbero scendere verso i +21/+23°C, mentre le minime tenderanno a portarsi su valori prossimi ai +12/+14°C. Dopo la lunga fase mite e anticiclonica di fine settembre e inizio ottobre, il clima assumerà quindi caratteristiche decisamente più autunnali.

L’evoluzione per la parte successiva della prossima settimana resta ancora da definire, ma gli ultimi aggiornamenti indicano la possibilità di una fase più fresca sull’Italia, con ulteriori impulsi instabili da valutare nei prossimi giorni.

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Meteo su Roma in peggioramento: piogge e rovesci oggi, temporanea tregua mercoledì e nuovo peggioramento tra giovedì e venerdì, seguito da un sensibile calo delle temperature nel weekend.

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