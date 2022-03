METEO ROMA – Possibili PIOGGE nella giornata odierna, FREDDO ma soleggiato nel WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. La presenza di un campo di alta pressione sulla Scandinavia con pressione al suolo fino a 1030 hPa fa scorrere aria fredda di estrazione artica dall’Europa nord-orientale verso il Mediterraneo. Questo sta approfondendo un minimo di pressione sul Tirreno, con conseguente maltempo prima su Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Marche e poi al Centro-Sud. Precipitazioni che nella seconda parte della giornata odierna potranno interessare anche il Lazio. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – La giornata odierna vedrà un peggioramento delle condizioni meteo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità sull’Alto Lazio. A partire dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento su tutta la regioni fino ad avere cieli nuvolosi nel corso del pomeriggio, con la possibilità anche di qualche pioggia isolata. Nel corso della serata ampie schiarite in arrivo sul Lazio centro-settentrionale, mentre sul Basso Lazio avremo nuvolosità ancora compatta con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Fenomeni in esaurimento durante la notte. Temperature minime in calo e massime in aumento, comprese su Roma tra 1°C e 14°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo più stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, qualche nube sul Basso Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ma con nuvolosità in aumento sul Basso Lazio e sul Reatino, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube ancora sul Lazio meridionale. Le temperature risulteranno stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni.