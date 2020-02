METEO ROMA – BEL TEMPO in compagnia dell’ANTICICLONE, poi arriva il MALTEMPO, ecco quando

OGGI E DOMANI BEL TEMPO SU ROMA, MA DALLA SERA POSSIBILI DISTURBI

L’allontanamento verso levante della saccatura artica, giunta nei giorni scorsi sull’Italia, ha favorito il ritorno di condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta la nostra Penisola, con la città di Roma che non fa eccezione in tal senso. La mattina odierna è risultata particolarmente fredda all’alba, con valori attorno a +1/+2°C, ma nelle ore del pomeriggio le temperature si sono rialzate sensibilmente a causa dei cieli sereni: le massime si aggirano infatti tra i +16 e i +17°C. Bel tempo che accompagnerà la giornata odierna, ma anche la prima parte di quella di domani, quando sono attesi cieli al più parzialmente nuvolosi.

Correnti umide meridionali nei bassi strati, richiamate dall’approssimarsi sull’Europa centrale della tempesta “Ciara”, saranno le responsabili di un graduale aumento della nuvolosità in particolare tra la sera e la nottata, quando i cieli potranno divenire a tratti nuvolosi; non sono esclusi occasionali pioviggini nottetempo.

METEO LUNEDI’ VENTOSO E CON CIELI GRIGI

Inizio di settimana sulla città di Roma contraddistinto da nuvolosità alternata a brevi schiarite, seppur con basso rischio di fenomeni; ventilazione che tenderà a rinforzarsi da Libeccio, con le raffiche che potrebbero raggiungere i 50 Km/h sulla Capitale Temperature attese in aumento sia nei valori minimi, complice la copertura nuvolosa, ma anche in quelli massimi ed ancora superiori le medie del periodo; estremi di giornata, quindi compresi tra una minima di +10°C e la massima di +13°C.

GIORNATA STABILE SU TUTTA LA PENISOLA, SALVO LOCALI ADDENSAMENTI

Campo barico in deciso rialzo su tutta il bacino del Mediterraneo, con valori al suolo attesi fino a 1030 hPa. Nella giornata odierna il tempo si manterrà stabile e mediamente soleggiato su tutta la Penisola, salvo addensamenti bassi stratificati in arrivo su Liguria ed alta Toscana, seguiti nottetempo da occasionali e intermittenti pioviggini, soprattutto per quanto riguarda la prima. Dal punto di vista termico i valori massimi tenderanno ad aumentare su tutta la Penisola, con valori al Centro-Sud ed Isole attesi fino a +13/+15°C.