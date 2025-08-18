Meteo Roma – Prima parte di settimana ancora stabile con caldo in attenuazione, peggioramento a seguire

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico ancora presente sull’Europa occidentale ma in via di cedimento e massimi al suolo in spostamento verso l’Islanda. Mediterraneo interessato da una circolazione settentrionale che porta correnti fresche in quota. Primi giorni della settimana dunque con giornate ancora estive con stabilità e clima caldo anche se in attenuazione, ma non mancheranno i temporali durante le ore più calde della giornata. Peggioramento atteso a metà settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 18 agosto

Giornata di lunedì 18 agosto che vedrà una mattinata con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio torneranno acquazzoni e temporali sui settori interni, sino a lambire la capitale, in riassorbimento serale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +21/+23°C della notte ed i +31/+33°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di martedì 19 agosto che vedrà poche variazioni sotto il profilo meteo sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio torna protagonista l’instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni e che potrebbero interessare anche la Capitale Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +21/+23°C della notte ed i +30/+32°C del pomeriggio.

Prossima settimana possibili passaggi instabili

Penultima settimana di agosto, che come anticipato in precedenza, vedrà un cedimento dell’alta pressione sull’Italia. Giornate che fino a mercoledì sul Lazio vedranno tempo per lo più stabile al mattino e temporali in formazione al pomeriggio nelle zone interne. Ma entro la giornata di giovedì è atteso un peggioramento con piogge e temporali, che dovrebbero interessare gran parte della regione, ma comunque più probabili e intensi dovrebbero interessare l’Alto Lazio. Peggioramento che sarà seguito da un generale calo termico con temperature anche sotto media.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma incerto nei prossimi giorni con qualche acquazzone pomeridiano, poi possibile peggioramento da metà settimana con calo termico. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!