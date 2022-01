METEO ROMA – Tempo STABILE con tanto SOLE almeno fino a metà settimana su gran parte del LAZIO

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Campo altopressorio ben saldo sul bacino del Mediterraneo rinnoverà condizioni meteo stabili sulle regioni centrali tirreniche. Il passaggio di un blando cavo d’onda in quota, porterà qualche disturbo solo sui settori adriatici, poi possibile cambio di circolazione dopo il 20 gennaio anche sul Lazio. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: prosegue il bel tempo almeno fino a metà settimana

Meteo Roma – Weekend in compagnia dell’anticiclone con campo barico alto e livellato attorno ai 1025 hPa, favorirà una domenica decisamente stabile su tutto il Lazio, con tanto sole sia in montagna che al mare. Cieli soleggiati anche su Roma sia oggi che nel corso della prima parte della settimana. Da segnalare qualche foschia o strato basso in formazione nei prossimi giorni, specie durante le ore notturne e del primo mattino. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Cambio circolatorio dal 19 gennaio, cede l’anticiclone

Il vasto campo anticiclonico terrà protetto il Lazio fino alla giornata di mercoledì 19 gennaio, con tempo mediamente soleggiato su Roma. A seguire i massimi barici trasleranno a ridosso del Regno Unito, favorendo la discesa di una vasta saccatura sul centro-est Europa, raggiungendo anche l’Italia. Meteo in peggioramento sul Lazio a partire dalla notte di giovedì 20 gennaio con nubi in aumento e qualche pioggia sparsa. Meteo incerto anche nella prima parte della giornata di venerdì, poi tornerà l’alta pressione a riportare una nuova fase stabile, ma con fredde correnti orientali in ingresso dai Balcani.