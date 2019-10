METEO ROMA – Qualche acquazzone nelle aree nord della Capitale, ancora asciutto in città. ATTENZIONE, il MALTEMPO bussa alle porte, ecco quando

Maltempo sferza di nuovo al centro-nord

La giornata di ieri ha segnato un punto di svolta tra l’ondata di forte stabilità dei giorni precedenti in compagnia dell’Anticiclone africano e l’instabilità di questi giorni in compagnia di un flusso perturbato presente sul nostro Paese ad alte quote. Nella giornata di ieri un sistema temporalesco autorigenerante ha colpito duramente il pisano apportando accumuli di pioggia al suolo oltre i 60 millimetri con qualche allagamento e disagio. Quest’oggi il maltempo continua ad interessare la Toscana e a macchia di leopardo i settori tirrenici in generale. Qualche acquazzone ha interessato anche le aree nord della Capitale, con tempo che è rimasto però asciutto in città, come vedremo.

L’instabilità torna ad interessare anche la Sicilia di sponda tirrenica

Dopo una giornata di pausa dovuta all’esaurimento degli effetti della goccia fredda spentasi ieri sulle coste egiziane, il maltempo torna a sferzare quest’oggi sulla Sicilia, questa volta sulla parte settentrionale della regione, di sponda tirrenica dunque. Le aree più colpite dalle precipitazioni intense risultano essere senz’altro quelle del messinese, mentre sul resto del sud malgrado la nuvolosità il tempo continua ad essere prevalentemente asciutto, con temperature in leggero calo rispetto a ieri, soprattutto nei valori massimi.

Previsioni meteo Roma oggi

Per quanto riguarda la Capitale in particolare, nonostante qualche acquazzone riscontrato nelle aree a nord del romano, sulla città il tempo è rimasto asciutto, con pluviometri a secco. Qualche pioviggine insignificante ha interessato il quartiere della Serpentara, con un accumulo veramente irrisorio di 0.2 millimetri. Gli estremi termici giornalieri della città di Roma misurano oggi +14°C di minima e +23°C di massima.