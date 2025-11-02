Meteo Roma – Rapido peggioramento sul Lazio, poi torna la stabilità ad inizio settimana

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Flusso umido perturbato che nelle prossime ore tenderà a scendere lievemente di latitudine, pilotando una nuova perturbazione verso il Mediterraneo settentrionale. Campo barico in momentanea flessione sull’Italia poi ad avvio settimana è attesa l’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, domenica 2 novembre
Giornata di domenica 2 novembre al via con fitta nebbia sulla capitale, ma in graduale diradamento. Nel corso del pomeriggio atteso tempo asciutto sul Lazio, ma con nubi in transito su tutti i settori. Nel corso della serata peggioramento meteo con piogge in arrivo sul medio-alto Lazio, anche sulla capitale sino alla prima parte della notte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature miti su Roma e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di lunedì 3 novembre all’insegna di una mattinata con residui addensamenti su tutto il Lazio, ma con tempo asciutto sulla capitale. Nel corso del pomeriggio attese ampie schiarite, salvo il passaggio d’innocui addensamenti specie sui settori interni. Cielo stellato nottetempo. Temperature in lieve aumento su Roma e comprese tra i +15/+16°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.
Prossima settimana arriva l’alta pressione
Meteo che volgerà verso un miglioramento nel corso della prossima settimana. Campo barico in aumento sul Mediterraneo centrale, favorirà condizioni meteo più stabili sul Lazio e sulla città di Roma con le giornate che trascorreranno più soleggiate e con temperature miti fino a metà settimana, poi possibile nuovo peggioramento da giovedì per l’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso oceanico.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.
Meteo su Roma uggioso con molte nubi nella giornata odierna e qualche pioggia in arrivo dalla sera; più soleggiato la prima parte della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.