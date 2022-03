METEO ROMA – Residui disturbi sul Lazio, poi è in arrivo una settimana STABILE; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Il mese di marzo prosegue sull’Italia senza particolari fasi di maltempo e con la situazione idrica in progressivo peggioramento. Aria fredda sta facendo il suo ingresso dal comparto balcanico, ma con scarsi fenomeni e per lo più relegati alle due Isole Maggiori e parte del sud Italia. A seguire è atteso ancora l’anticiclone. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: domenica tra nubi e qualche disturbo sul Lazio

Meteo Roma – Nonostante il campo barico al suolo abbia fatto registrare un aumento nelle ultime ore, la giornata odierna farà osservare dei locali disturbi sul Lazio. Aria fredda in ingresso dai Balcani, determinerà infatti addensamenti sparsi sul Lazio con associati occasionali quanto brevi acquazzoni tra il pomeriggio e le prime ore serali; qualche goccia di pioggia non è esclusa anche su Roma, specie tra il tardo pomeriggio e la serata. Temperature in calo con valori compresi tra uno minimo di +8°C nel centro città, ma con valori anche di +4/+6°C sui settori periferici, ed uno massimo di +15°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Torna il bel tempo da domani sul Lazio

La nuova settimana vedrà condizioni meteo mediamente stabili sul Lazio, grazie ad una progressiva affermazione dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, i massimi pressori si manterranno ancora distesi tra i Paesi Baltici e la Russia, alimentando la fredda circolazione nord-orientale anche nei prossimi giorni. Al momento non si intravedono tuttavia peggioramenti significativi sul Lazio, con le giornate che su Roma trascorreranno sostanzialmente stabili e soleggiate, specie da martedì 22 marzo.