METEO ROMA – Residuo MALTEMPO nel corso del pomeriggio prima di un nuovo miglioramento, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Torna il maltempo in Italia e sulla Capitale

Già a partire da ieri sera le prime note di maltempo si sono riscontrate lungo le regioni nordoccidentali, in particolare in Liguria dove le piogge sono comunque risultare anche intense. Nella giornata odierna l’instabilità si è estesa in maniera più diffusa lungo le regioni settentrionali e sul versante tirrenico, con la neve che è caduta e continua a cadere a quote medio-basse e un calo delle temperature (soprattutto dei valori massimi) che ha interessato proprio queste aree. Come vedremo anche Roma è stata coinvolta dal maltempo.

Previsioni meteo Roma oggi

Si interrompe definitivamente con oggi la lunga striscia consecutiva di giornate stabili sulla Capitale con l’arrivo di un peggioramento, di fatto il primo del 2020, nel nostro Paese. Piogge si sono dunque abbattute nel corso di questa mattina sulla città di Roma e altra instabilità residua potrebbe giungere sul capoluogo laziale nel corso della prima parte di questo pomeriggio, prima di un miglioramento graduale del tempo in un contesto di cieli comunque poco o parzialmente nuvolosi. Temperature minime in aumento fin verso i +7/+8°C a causa della copertura nuvolosa, mentre le massime sono in calo e non andranno oggi oltre i +11/+12°C.

Domani variabile, ma con tempo asciutto e temperature in calo

Per quanto riguarda invece la giornata di domani domenica 19 gennaio persiste un po’ di variabilità sui cieli romani, tuttavia con assenza di fenomeni prevedibili. Tempo che rimarrà dunque asciutto con condizioni di ritrovata stabilità a Roma, ma con temperature in calo per quanto concerne i valori minimi che torneranno a raggiungere i +3/+4°C, mentre quelli massimi si assesteranno sui valori odierni.