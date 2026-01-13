Meteo Roma – Settimana mite e spesso nuvolosa, ecco le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Settimana che prosegue con tempo in prevalenza stabile su Roma e sul Lazio, ma spesso accompagnato da nuvolosità irregolare. Le temperature risultano miti per il periodo, senza freddo intenso: minime generalmente sopra lo zero e massime attorno ai 14–16°C. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata con cieli da nuvolosi a parzialmente soleggiati, con possibili schiarite nelle ore centrali. Condizioni nel complesso asciutte. Temperature su Roma comprese tra +6°C di minima e +14°C di massima. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani martedì 13 gennaio

Anche la giornata di domani sarà stabile su Lazio con ancora nuvolosità persistente. Al mattino avremo infatti tempo asciutto ma con locali addensamenti bassi e qualche velatura in transito. Al pomeriggio ancora addensamenti soprattutto sui settori interni e maggiori schiarite sulle coste. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile tra cieli sereni e locali addensamenti bassi, foschie o banchi di nebbia. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in ripresa con valori compresi tra +7°C di minima e +15°C di massima.

Rischio pioggia verso il weekend: i dettagli

Tra giovedì e venerdì prevarranno condizioni spesso nuvolose, ma senza segnali di peggioramento organizzato. Nel weekend qualche spazio per il sole, ma domenica aumenta la possibilità di pioggia (da confermare nei dettagli). Temperature generalmente miti e stabili, con massime intorno ai 14–16°C e minime tra 6–7°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile, ma con clima ancora fredda. A seguire tornano le nubi con temperature in ripresa. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!