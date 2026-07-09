Meteo Roma – Sole e caldo in aumento, ma con locali temporali sul Lazio

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico disteso tra Europa occidentale e Mediterraneo centrale, alimentato dalla risalita di aria calda di matrice subtropicale. Questa configurazione favorisce condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate sull’Italia, con temperature estive e caldo in graduale aumento soprattutto al Centro-Nord.

La Penisola resta comunque esposta a deboli infiltrazioni più fresche e umide in quota, capaci di favorire lo sviluppo di acquazzoni e temporali pomeridiani, soprattutto lungo i rilievi alpini e appenninici e localmente sulle zone interne del Centro-Sud.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di giovedì 9 luglio caratterizzata da tempo in prevalenza stabile e caldo sul Lazio. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su Roma e su gran parte della regione, con clima già estivo fin dalle prime ore del giorno.

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere sulla Capitale, ma non mancherà lo sviluppo di addensamenti nelle zone interne e appenniniche, dove saranno possibili acquazzoni o temporali sparsi. Qualche fenomeno non è del tutto escluso anche sulle aree limitrofe alla città, pur in un contesto generalmente più asciutto su Roma. Tra la serata e la notte tendenza a miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature su Roma comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà ancora condizioni meteo prevalentemente stabili sul Lazio. Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con tempo asciutto anche sulla città di Roma. Nel corso del pomeriggio avremo sole prevalente sulla Capitale e lungo le coste, mentre qualche nube a sviluppo verticale potrà formarsi sui rilievi appenninici, dove non si esclude qualche isolato acquazzone o temporale.

Tra la serata e la notte si rinnoveranno condizioni di tempo stabile con ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve aumento su Roma e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio.

Caldo in aumento specie verso il weekend, ma possibile qualche temporale

Nel corso del weekend l’alta pressione tenderà a rinforzarsi ulteriormente sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni meteo generalmente stabili anche sul Lazio. Su Roma sono attese giornate estive, con sole prevalente e temperature in progressivo aumento.

Le massime sulla Capitale potranno mantenersi intorno ai +35°C tra sabato e domenica, con valori localmente superiori nelle zone interne della regione e lungo la valle del Tevere. Qualche temporale di calore potrà ancora svilupparsi nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici, ma sulla città il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza asciutto.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo in aumento nel corso della settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!