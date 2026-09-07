Meteo Roma – Sole e caldo intenso fino a metà settimana, a seguire maltempo e calo termico entro il weekend

Situazione meteo a scala nazionale
Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal domino anticiclonico con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa e con ancora la risalita di aria calda da sud-ovest che rende le giornate di stampo estivo. Nella seconda parte di settimana atteso un cambio di circolazione con l’arrivo di correnti atlantiche che porterebbero un calo delle temperature e possibile fase di maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata di lunedì con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà stabile sulla capitale anche nel pomeriggio con cieli attesi sereni o poco nuvolosi; qualche occasionale acquazzone potrà prendere forma nel viterbese e settori montuosi interni. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.
Meteo Roma domani
Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sul Lazio, son sole prevalente al mattino su tutta la regione e cieli soleggiati anche al pomeriggio salvo locali rovesci o temporali nelle zone interne, specie in Appennino. Tra la serata e la notte torna la stabilità ovunque con tempo più asciutto ed ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo la settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.
Maltempo e calo termico nella seconda parte della settimana
Alta pressione che rinnoverà stabilità e temperature estive anche nella giornata di mercoledì, poi nella seconda parte di settimana una saccatura atlantica dovrebbe isolarsi sul Mediterraneo, con goccia fredda che porterebbe maltempo e calo termico anche sul Lazio, con piogge e temporali soprattutto per giovedì, con rischio anche di nubifragi e massime che scenderanno anche sotto i +30°C.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma stabile con caldo intenso che insisterà sino a mercoledì, poi atteso un peggioramento con calo termico. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.