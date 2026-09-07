Meteo Roma – Sole e caldo intenso fino a metà settimana, a seguire maltempo e calo termico entro il weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal domino anticiclonico con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa e con ancora la risalita di aria calda da sud-ovest che rende le giornate di stampo estivo. Nella seconda parte di settimana atteso un cambio di circolazione con l’arrivo di correnti atlantiche che porterebbero un calo delle temperature e possibile fase di maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata di lunedì con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà stabile sulla capitale anche nel pomeriggio con cieli attesi sereni o poco nuvolosi; qualche occasionale acquazzone potrà prendere forma nel viterbese e settori montuosi interni. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sul Lazio, son sole prevalente al mattino su tutta la regione e cieli soleggiati anche al pomeriggio salvo locali rovesci o temporali nelle zone interne, specie in Appennino. Tra la serata e la notte torna la stabilità ovunque con tempo più asciutto ed ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo la settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.

Maltempo e calo termico nella seconda parte della settimana

Alta pressione che rinnoverà stabilità e temperature estive anche nella giornata di mercoledì, poi nella seconda parte di settimana una saccatura atlantica dovrebbe isolarsi sul Mediterraneo, con goccia fredda che porterebbe maltempo e calo termico anche sul Lazio, con piogge e temporali soprattutto per giovedì, con rischio anche di nubifragi e massime che scenderanno anche sotto i +30°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con caldo intenso che insisterà sino a mercoledì, poi atteso un peggioramento con calo termico. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!