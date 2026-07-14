Meteo Roma: sole e caldo intenso, massime fino a +38°C nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione alimentato da masse d’aria calde in risalita dal Nord Africa. L’anticiclone garantisce condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate su buona parte dell’Italia, con caldo in graduale intensificazione soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Qualche locale disturbo pomeridiano potrà ancora interessare i rilievi alpini e appenninici, ma il quadro generale resterà dominato dalla stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi, martedì 14 luglio

Giornata di martedì caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con clima già caldo dalle prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere sulla Capitale, mentre qualche locale addensamento potrà svilupparsi a ridosso dell’Appennino, senza fenomeni di particolare rilievo sulle aree urbane e costiere.

Tra la serata e la notte si rinnoveranno condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature molto elevate su Roma, comprese tra +21/+22°C di minima e +36/+37°C di massima.

Meteo Roma domani, mercoledì 15 luglio

La giornata di domani sarà ancora dominata dall’alta pressione sul Lazio. Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi su Roma e su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio poche variazioni, con sole prevalente sulla Capitale e caldo intenso nelle ore centrali della giornata; qualche nube potrà formarsi sui rilievi appenninici, ma con basso rischio di fenomeni.

In serata e nella notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, comprese su Roma tra +22°C di minima e +36/+37°C di massima. Caldo più intenso atteso tra giovedì e venerdì, con massime che potranno spingersi fin verso i +38°C.

Settimana stabile e caldo in ulteriore aumento

Nel corso della settimana l’anticiclone africano tenderà a consolidarsi ulteriormente sul Mediterraneo centrale, favorendo condizioni meteo pienamente estive anche su Roma e sul Lazio. Il sole sarà prevalente per diversi giorni, con solo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici e fenomeni generalmente assenti o molto isolati.

Il dato più rilevante sarà quello termico: le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente nella seconda parte della settimana, con massime sulla Capitale che potranno portarsi verso i +37/+38°C. Valori localmente superiori saranno possibili nelle pianure interne del Lazio e lungo la valle del Tevere, dove il caldo potrà risultare intenso soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Caldo intenso fino al weekend, ma possibile qualche disturbo domenica

Anche verso il weekend il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza stabile su Roma e sul Lazio, con clima pienamente estivo e temperature ancora ben superiori alle medie del periodo. Le massime resteranno elevate, mentre le minime tenderanno a salire rendendo le notti più calde soprattutto nelle aree urbane.

Tra sabato e domenica non si esclude tuttavia qualche locale disturbo pomeridiano, soprattutto nelle zone interne e appenniniche, con possibili brevi rovesci o temporali di calore. Sulla Capitale il tempo dovrebbe comunque restare in prevalenza asciutto, con sole ancora protagonista e caldo intenso.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con caldo intenso e temperature in ulteriore aumento soprattutto nella seconda parte della settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!