METEO ROMA: Sole e clima caldo fino a Domenica poi cambia tutto con il maltempo di ritorno, i dettagli

Meteo Italia: La fase 2 di emergenza da covid-19 procede con il bel tempo

Quella odierna sarà l’ennesima giornata all’insegna del bel tempo in Italia con sole prevalente e clima mite con le temperature in ulteriore aumento. Solo qualche velatura in transito sulle regioni nord-occidentali e Sardegna in queste ore evidenziate dal satellite. Sulla città di Roma si faranno sentire gli effetti dell’Anticiclone di natura nord-africana anche nella giornata di domani e la fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima tipicamente primaverile anche sulla città di Roma. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Bel tempo per oggi e domani, cambiamento in arrivo da Domenica

Siamo nel pieno della stagione della Primavera ed è normale che le fasi soleggiate e calde si alternino con fasi più instabili e fresche, e allora se tra oggi e domani le condizioni meteo in tutta l’Italia saranno stabili con il sole prevalente salvo qualche velatura in transito per nubi alte e stratificate, dalla giornata di Domenica avremo un importante cambiamento specie sulle regioni settentrionali con piogge anche di forte intensità. Clima tipicamente primaverile con valori compresi nella norma del periodo in queste ore al centro-nord, oltre la media al sud dove le temperature potrebbero raggiungere e oltrepassare i +30°C entro la giornata di Domenica.

Maltempo da domenica

L’anticiclone ora presente sul Mediterraneo e sull’Europa garantisce condizioni meteo all’insegna del bel tempo anche in Italia, tuttavia l’anticiclone non avrà una fissa dimora e al posto del sole e del clima quasi estivo potrebbe tornare il maltempo specie al nord con temporali localmente anche di forte intensità. Durante la giornata di domenica sull’Italia troveremo cieli in prevalenza nuvolosi e dopo una prima passata di piogge deboli o moderate al centro-nord durante il mattino, arriveranno i temporali anche intensi in nottata a partire dalle regioni nord-occidentali e Toscana.