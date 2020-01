METEO ROMA: Sole e clima mite nelle ore centrali nei prossimi giorni. Attenzione ad un possibile ruggito invernale nel prossimo weekend

Previsioni meteo per oggi in Italia

Quella di oggi sarà l’ennesima giornata all’insegna della generale stabilità al Centro-Nord Italia con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali. Attenzione a qualche nebbia o foschia in Pianura Padana al mattino e poi in nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi e precipitazioni sparse al Sud Italia ed in particolare tra Molise, Puglia, Basilicata e settori ionici di Calabria e Sicilia. Possibili piogge anche sui settori orientali della Sardegna. Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Campana anticiclonica sull’Europa

L’anticiclone si allunga dalla Penisola Iberica all’Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa lambendo anche l’Italia dove il tempo rimarrà generalmente stabile specie sulle regioni centro settentrionali. Una debole circolazione depressionaria si inserisce sul Mediterraneo dove i valori minimi al suolo sfiorano i 1020 hPa, tuttavia senza apportare modifiche del tempo in Italia se non delle deboli piogge al sud. Giornate caratterizzate dal sole in diverse città dell’Italia tra le quali anche Roma dove raggiungeremo ancora i 15°c.

Previsioni meteo prossimi giorni

Nei prossimi giorni la situazione meteo in Italia non subirà importanti variazioni risultando piuttosto statica. Per oggi è prevista qualche nota di maltempo al sud, mentre altrove sarà il promontorio anticiclonico ad essere il protagonista estendendosi sull’Europa centro occidentale e sull’Italia centro settentrionale. Tuttavia il mese di gennaio 2020 potrebbe riservare importanti novità con clima invernale e neve in arrivo.