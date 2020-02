METEO ROMA – SOLE prevalente sulla Capitale e temperature MITI in compagnia dell’ALTA PRESSIONE, i dettagli

Tempo in miglioramento nella giornata odierna

In queste ore le condizioni meteo si riscontrano in netto miglioramento su tutta la nostra Penisola, dopo la fugace ondata di maltempo che ha interessato soprattutto le regioni centro-meridionali nella giornata di ieri e che nel corso di questa mattina ha portato residua instabilità sul basso versante adriatico. Un nuovo promontorio anticiclonico questa volta di matrice sub-tropicale si appresta a tornare ad avvolgere l’Italia, con cieli che si rivelano sereni pressoché ovunque e soprattutto al centro-nord. Qualche nube ancora in transito invece sul settore adriatico meridionale. Roma oggi ha ritrovato la stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

Dopo il maltempo che ha coinvolto in maniera rapida la Capitale nella giornata di ieri e a seguito delle immediate schiarite nel corso della serata stessa, le condizioni meteo sono risultate nuovamente stabili quest’oggi sulla città di Roma dove a prevalere è stato il sole con assenza non solo di piogge, ma di qualsiasi disturbo nuvoloso. Tale situazione interesserà il territorio capitolino anche durante la serata corrente. Temperature anche qui oltre la media del periodo, con minime registrate intorno ai +6°C a cui sono seguite massime di circa +17°C.

Per domani minime in calo

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 21 febbraio non sono previste novità dal punto di vista meteorologico a Roma, con i cieli che fin dal mattino si presenteranno pressoché soleggiati e tali rimarranno fino ad almeno il termine della stessa serata. Se dal fronte meteorologico non arrivano novità, esse potrebbero giungere sotto il profilo termico, con le temperature minime previste in lieve calo. Valori massimi che invece oscilleranno fisiologicamente intorno alle temperature odierne.